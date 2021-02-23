لبنان

في عائشة بكار...إشكال يتطور إلى إطلاق نار والجيش يتدخل

Lebanon 24
23-02-2021 | 21:25
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وقع اشكال، مساء اليوم، في منطقة عائشة بكار قرب دار الفتوى بين ط. ع وع.أ تخلله إطلاق نار كثيف بالهواء، وما لبث الإشكال ان تجدد بعد هدوء لفترة قصيرة، ما دفع أهالي المنطقة إلى مناشدة الجيش والقوى الأمنية للتدخل، ثم تدخلت قوة من الجيش وانتشرت في المنطقة وعملت على سحب المظاهر المسلحة واعادة الهدوء إلى الشارع.
المصدر: الوكالة الوطنية
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