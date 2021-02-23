في عائشة بكار...إشكال يتطور إلى إطلاق نار والجيش يتدخل

وقع اشكال، مساء اليوم، في منطقة عائشة بكار قرب دار الفتوى بين ط. ع وع.أ تخلله إطلاق نار كثيف بالهواء، وما لبث الإشكال ان تجدد بعد هدوء لفترة قصيرة، ما دفع أهالي المنطقة إلى مناشدة الجيش والقوى الأمنية للتدخل، ثم تدخلت قوة من الجيش وانتشرت في المنطقة وعملت على سحب المظاهر المسلحة واعادة الهدوء إلى الشارع.