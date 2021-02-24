لبنان

لبنان "يصدم" الخارج بتلقيح نيابي "سرّي" فجّر غضبة شعبية

Lebanon 24
24-02-2021 | 00:06
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كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في صحيفة "الراي" الكويتية: "فيما كانت بيروت تنتظر خَرْقاً في الجدار الاسمنتي الذي لا ينفك يرتفع على جبهة تأليف الحكومة، جاءها خرقٌ كبيرٌ فضائحي لمعايير برنامج اللقاح الوطني ضدّ كورونا شكّل مسماراً جديداً في بقايا صدقية السلطات اللبنانية وهدّد بتطيير تمويل البنك الدولي شراء اللقاحات بـ 34 مليون دولار.

16 نائباً وعدد من موظّفي البرلمان شكلوا نجوم الساعة بعدما انكشف عبر الإعلام، أنه حُدِّد لهم موعد جَماعي أمس لتلقي اللقاح في ساحة النجمة، لتفجّر هذه الواقعة بعد تأكيد حصولها غضبةً شعبيةً وتطول تشظياتها اللجنة الوطنية للقاح كورونا ويتلقّفها البنك الدولي بصدمةٍ هو الذي كان وضع خطاً أحمر حين تسلّم لبنان قبل 14 يوماً أول دفعة من لقاح فايزر عنوانه "لا واسطة".
ورغم محاولة الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر التخفيف من وطأة ما جرى عبر تأكيد أنه لا يخالف شروط الحصول على اللقاح إذ "كلّ أسماء هؤلاء النواب موجودة على المنصّة الرسميّة وبحسب الفئة العمريّة (فوق 75) وقد حان دورهم، وهذا ما فعلناه باعتبار أنّ النوّاب هم الأكثر عملاً في القوانين واجتماعاتهم دائمة، وخوفاً من أن ينقلوا العدوى إلى المجتمع إذا أصيبوا"، فإن الإدانة لِما حصل لم تتأخّر وهي جاءت مزدوجة: أولاً من فم رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا د. عبد الرحمن البزري الذي رفع بطاقة صفراء بشهره سلاح الاستقالة.
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المصدر: اللواء
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