لبنان

بسبب القربى

Lebanon 24
24-02-2021 | 04:26
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لم يرغب رئيس حزب مسيحي في التعليق على كلام ومواقف مهمة أطلقتها قريبة له في حوار متلفز، عازيَا ذلك إلى دوافع القربى لا أكثر.
 
المصدر: النهار
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مواقف

ترايسي شمعون

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