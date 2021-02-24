تمنى مرجع سياسي على نوابه ومحازبيه عدم التعليق على لقاء سياسي عُقد اخيرا، كي لا يقحم منطقته في صراع في هذه الظروف الصعبة ولاعتبارات تتعلق بفائض القوة لدى أحد الأحزاب.