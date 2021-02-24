لبنان

عدم التعليق

Lebanon 24
24-02-2021 | 04:28
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تمنى مرجع سياسي على نوابه ومحازبيه عدم التعليق على لقاء سياسي عُقد اخيرا، كي لا يقحم منطقته في صراع في هذه الظروف الصعبة ولاعتبارات تتعلق بفائض القوة لدى أحد الأحزاب.
 
المصدر: النهار
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