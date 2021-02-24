لبنان

خوف على اللقاح

Lebanon 24
24-02-2021 | 04:32
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أعرب مسؤول في أحد الصناديق الدولية عن خشيته من بدء ظاهرة تهريب اللقاحات من لبنان إلى سوريا تزامناً مع بدء وصول لقاحات يمكن نقلها بسهولة وبدرجات حرارة منخفضة لا تتجاوز 18 درجة تحت الصفر.
المصدر: نداء الوطن
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