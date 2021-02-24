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لبنان
استقالات بالجملة
Lebanon 24
24-02-2021
|
04:42
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شهدت لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت عدداً من الاستقالات بعد انفجار 4 آب، وستدخل حيز التنفيذ بعد اعتبارها نافذة حكماً.
المصدر: نداء الوطن
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مرفأ بيروت
انفجار
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