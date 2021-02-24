بعبدا غير متحمّسة للانتخابات الفرعية... بحجّة كورونا

كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": على المستوى السياسي، لا يبدو أنّ كل القوى متحمسة لهذا الخيار ولو أنّ الثنائي الشيعي لا يبدي رفضه المطلق لهذا الطرح، إلا أنّ رئيس الجمهورية أبلغ وزير الداخلية بأنّ الظروف الصحية التي تفرضها جائحة كورونا تجعل من الصعوبة فتح مراكز الاقتراع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، نظراً لنسبة الإصابات المرتفعة والتي تظهرها نتائج الفحوصات اليومية. وبالتالي إنّ الاحتكام لمندرجات الدستور في هذه الفترة بالذات، قد يعرّض الناخبين لخطر الإصابة بالوباء، وفق تقديرات رئيس الجمهورية، ما يجعله غير متحمس لهذا الخيار، أقله في الوقت الراهن.

إلا أنّ "سيّئي الظنّ" يعتقدون أنّ العهد، كما رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يهربان من هذا الاستحقاق في الوقت الراهن لكون "التيار" غير مستعد لمواجهته، أقلّه في الأسابيع القليلة المقبلة، وقد تعرّيه صناديق الاقتراع في الشارع المسيحي أو أقلّه تفقده عصا الزعامة، ولو أنّ بعضاً من حلفائه يرون أنّ الخضوع لامتحان صناديق الاقتراع قد لا يكون بالضرورة من خلال ترشيح شخصيات حزبية أو تدور في فلك "التيار الوطني الحر" أو حتى مؤيدة له، ويمكن استبدال هذا السيناريو بسيناريو مختلف كلياً، كدعم ترشيحات من الحراك المدني على سبيل المثال، وكل ذلك في سبيل اختبار المتغيرات التي طرأت على الشارع خلال الأشهر الأخيرة. ولكن حتى هذا الاحتمال، لا يلقى قبولاً لدى "التيار"، خصوصاً وأنّ البعض يعتبر استخدام الرئيس بري ورقة الانتخابات هو من باب الضغط على العهد لا أكثر في ضوء الخلاف الواقع بينهما بسبب مشاورات تأليف الحكومة الجديدة.