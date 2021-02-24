معوض يعيد التواصل مع هذين الحزبين

أعاد النائب المُستقيل ميشال معوّض فتح خطوط التواصل مع حزب "القوات اللبنانية"، فيما يعمل على تفعيل العلاقة مع حزب الكتائب، ضمن إطار التحضير للانتخابات الرئاسية. ويحاول معوّض وصل الخطوط التي جمعته بالحزبَين سابقاً، بعدَ أن أعاد النظر بتموضعه إثر خروجه من «تكتل لبنان القوي»، ولا يريد لأيّ طرف أن يتعامل معه كما لو أنه لا يزال على طاولة التيار الوطني الحرّ.