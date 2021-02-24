"القوات" محرجة من المعلوف ولكن ....

غابَ عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب سيزار المعلوف عن اجتماعها الدوري الذي يُعقَد إلكترونياً، علماً أن جزءاً من وقت الاجتماع خُصّص للبحث في تمايز مواقف المعلوف عن "القوات" في كل محطة، وآخرها ما أعلنه بشأن تأليف الحكومة ودعمه موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لجهة الصلاحيات.

وعلمت "الأخبار" أن لا تواصل بينَ المعلوف ورئيس حزب القوات سمير جعجع، بينما يجري التنسيق معه عبرَ أمين سر الكتلة النائب السابق فادي سعد. وهذا الأمر بدأ يشكّل إحراجاً للقوات التي رغم صدام المعلوف حتى مع بعض زملائه، لا تستطيع فكّ التحالف معه وإعلان موقف منه بسبب قاعدته الشعبية في زحلة.