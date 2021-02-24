لبنان

"القوات" محرجة من المعلوف ولكن ....

Lebanon 24
24-02-2021 | 06:05
A-
A+
Doc-P-796804-637497437336358936.jpg
Doc-P-796804-637497437336358936.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

غابَ عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب سيزار المعلوف عن اجتماعها الدوري الذي يُعقَد إلكترونياً، علماً أن جزءاً من وقت الاجتماع خُصّص للبحث في تمايز مواقف المعلوف عن "القوات" في كل محطة، وآخرها ما أعلنه بشأن تأليف الحكومة ودعمه موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لجهة الصلاحيات.

 

وعلمت "الأخبار" أن لا تواصل بينَ المعلوف ورئيس حزب القوات سمير جعجع، بينما يجري التنسيق معه عبرَ أمين سر الكتلة النائب السابق فادي سعد. وهذا الأمر بدأ يشكّل إحراجاً للقوات التي رغم صدام المعلوف حتى مع بعض زملائه، لا تستطيع فكّ التحالف معه وإعلان موقف منه بسبب قاعدته الشعبية في زحلة.

المصدر: الأخبار
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:30 | 2021-02-24
09:13 | 2021-02-24
09:00 | 2021-02-24
09:00 | 2021-02-24
08:22 | 2021-02-24
08:12 | 2021-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website