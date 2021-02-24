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لبنان
تجارب مسنّين مع اللقاح: "ما في أي عوارض تُذكر"
Lebanon 24
24-02-2021
|
06:10
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كتب رمال جوني في "نداء الوطن": مرّ الاسبوع الاول على بدء عملية التلقيح الوطني ضدّ فيروس "كورونا"، العيون كلها باتجاه ردّات الفعل على أجسام من تلقّوه، لا سيّما المسنّين منهم، هل يوجد مضاعفات تذكر، كيف يروون تجربتهم؟ خوفهم، دوافعهم لأخذه؟ مما لا شكّ فيه أنّ الخوف من "كورونا" هو ما دفع بالكبار لتلقّي جرعات اللقاح، ورغبتهم في عودة حياتهم الى مسارها، والبعض يريد أن يحصّن نفسه، أما البعض الآخر فيريد الزواج، ولو من باب النكتة التي تضفي قيمة مضافة على كبار السنّ.
داخل منزله العتيق في بلدة حبوش الجنوبية يجلس العمّ محمد رعد، ابن الخامسة والتسعين، يتابع أحداث العالم عبر جهاز التلفاز، لم ينقطع يوماً عن متابعة مجريات الساحة الداخلية، فهو مطّلع جيداً على تفاصيل السياسة وخباياها. كان العمّ محمد من الاوائل الذين تلقّوا الجرعة الاولى للقاح، وما دفعه هو الخوف من أن يداهمه "كوفيد 19". يؤكّد رعد أنه لم يخف من اللقاح، ولم يصغِ لكلّ المشكّكين به، ما يهمّه هو الامان والصحّة، وما يسعى اليه اكتساب مناعة تقيه خطر "كورونا". وِفق قوله "كورونا" يخيف أكثر من اللقاح، وحسب تعبيره "الأجدى تلقّي اللقاح على الندب من خوف الإصابة". لم يسجّل أي عوارض جانبية، "شوية وجع مكان الابرة" يقول وما عدا ذلك "أمارس حياتي كالمعتاد، لا بل بت اكثر ثقة ما رح يضربني "كورونا". يؤكّد أنه سارع لتلقّي الجرعة الاولى من اللقاح كي يعاود لقاء أصدقائه. يريد الخروج من المنزل، رؤية الناس، إشتاق لصخب الحياة، لم يشهد تاريخه الطويل نظيراً لهذا الحجر، حتّى في عزّ الحرب العالمية الثانية والحروب المتعاقبة، لم تجبرهم الظروف على الحجر والهرب من الاصابة كما يحصل اليوم. لم تتفرّق العائلات ويتشتّت شكلها كما الآن، "إشتقت لجمعة العائلة" يقول، ويضيف "تعبنا، يا ريت الناس تتحمّل مسؤوليتها لنتخلّص من "كورونا".
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المصدر: نداء الوطن
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