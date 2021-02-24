اجواء الحريري: لا مخرج حتى الان

لم يسجل للحريري العائد من ابو ظبي اي نشاط علني يتناول الازمة الحكومية. وتحدثت مصادره لـ"الجمهورية" عن "انّ الجمود ميزة المرحلة الحالية، وليس هناك اي منفذ الى اي مخرج للمأزق القائم".واكدت اوساط قريبة من "بيت الوسط" لـ"الجمهورية" انّ الحريري متمسك بموقفه بتأليف حكومة من 18 وزيرا من الاختصاصيين غير الحزبيين وفق المبادرة الفرنسية، وانّ كل ما يطرح خلاف ذلك هو غير صحيح. واعتبرت "انّ ما تم ترويجه اخيراً هو «مشروع مشكلة» ولا يقدم اي حلول، وينم عن سوء نية".ونفت المصادر نفسها حصول اي اتصال بين باريس و"بيت الوسط"، وقالت انّ الحديث عن اتصالات أجراها موفد الرئيس الفرنسي باتريك دوريل بالحريري هي "مجرد خبر خاطىء لا اساس له من الصحة".