لبنان

لا موقف واضحا للحريري من طرح الراعي وحركته تأكيد ان الازمة مدوّلة

Lebanon 24
24-02-2021 | 06:27
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كتب منير الربيع في " المدن": لم يتخذ الحريري موقفاً واضحاً من دعوات البطريرك الماروني بشارة الراعي لتدويل الأزمة اللبنانية. لكن حركته الإقليمية والدولية، كافية للتأكيد أن الأزمة اللبنانية مدولة، في سياق واضح: سعي لبناني لاستقطاب الاهتمام العربي الدولي، بدلاً من استمراره مهملاً. وهو إهمال سمح ويسمح لحزب الله ومن خلفه إيران، بالتحكم أكثر فأكثر بالوضع اللبناني.
لكن الحريري لا يريد المطالبة بالقرار 1559، كما حصل في العام 2005، كي لا يصطدم مجدداً بالنتائج نفسها. ولا يريد الدخول في مواجهة مباشرة مع حزب الله، فتنعكس توتراً مذهبياً سنياً - شيعياً في الداخل. لذلك يفضل التحرك تحت سقف الاستقرار السياسي، والتعاطي بواقعية مع موازين القوى القائمة. وهذا من دون أن يعارض ما يطرحه البطريرك، ولا يكون رأس حربة فيه.

هذه الفكرة تلازم الحريري في جولاته، من زيارته الإمارات إلى مصر وفرنسا، وحالياً في تحضيره لزيارة موسكو، يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهي استكمال لزياراته دولاً مهتمة بالملف اللبناني، للبحث في إمكان وجود رؤية دولية موحدة تجاه لبنان، وما إذا كانت هناك رغبة للحفاظ عليه أم إسقاطه، على طريقة إسقاط النموذج العراقي والسوري؟

المصدر: المدن
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