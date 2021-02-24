اتفاقيّة القرض مع البنك الدولي... تجميل لا أكثر

كتبت صحيفة "الأخبار" لم يحصل أن أُحيلت اتّفاقية قرض ليُصوِّت عليها مجلس النواب من دون مرسوم صادر بقرار من مجلس الوزراء. كانت اتفاقية القرض من البنك الدولي لتمويل مشروع دعم الأسر الأكثر فقراً، "فاتحة" تشريع "الاستثناءات" في هذا الموضوع، وجديدها "الموافقة مبدئياً" على الاتفاقية، على أن تُرسل الملاحظات الإضافية التي طالب بها بعض البرلمانيين إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. هي "إبرة تخدير" أُعطيت للنواب المعترضين، لأنّه طالما أنّ الملاحظات لم تُدخل إلى نصّ الاتفاقية، يعني أنّها غير مُلزمة لا للحكومة ولا للبنك الدولي.

وتابعت: وأُثير جدلٌ نيابي حول "التخريجة" الأخيرة، تحديداً اعتبار موافقة اللجان "مبدئية" قبل البتّ بالملاحظات الجديدة. فالموافقة إمّا تكون نهائية بعد توضيح الاتفاقية، أو يُرفض المشروع من الأساس. إضافةً إلى عدم إمكانية إلزام مجلس الوزراء والبنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي بأيّ بند طالما أنّه لم يُدرَج في نصّ الاتفاقية أو يُضمّ كمُلحق إليها. هي ليست المرّة الأولى التي يُشرّع فيها المسؤولون مخالفةً في موضوع قرض البنك الدولي، المخالفة الدستورية الأهم تمثّلت بإرسال مشروع قانون الاتفاقية إلى مجلس النواب من دون مرسوم صادر بقرار من مجلس الوزراء، بحجّة أنّ الحكومة في حالة تصريف أعمال.

وتابعت الأخبار: استبدال إصدار بطاقات تمويلية بتقديم مبالغ نقدية مباشرة، قالت "الأخبار" لا يعني "كفّ يد" برنامج الأغذية العالمي، أو على الأقل "ضبطها". فسيبقى الأخير صاحب العلاقة المباشرة مع المواطنين، تحت ستار أنّ "الإدارة اللبنانية غير كفوءة".