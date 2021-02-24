لبنان

عكر: إقرار اتفاقية قرض البنك الدولي خطوة مهمة لزيادة دعم الأسر الأكثر فقرا

Lebanon 24
24-02-2021 | 08:12
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غردت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر عبر حسابها على "تويتر": "إقرار مشروع قانون اتفاقية قرض البنك الدولي لدعم شبكة الأمان الاجتماعي وإحالته الى مجلس النواب يشكل خطوة مهمة لزيادة الدعم للأسر الأكثر فقرا، قرابة 147 ألف عائلة، على أمل تحقيق العدالة الاجتماعية ومنطق الشفافية في تطبيق هذا المشروع وسنعود بالأجوبة على الاعتراضات كملحق للإتفاقية".
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