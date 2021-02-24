لبنان

ابنة الـ28 عاماً توفيت اثر حادث سير (صور)

Lebanon 24
24-02-2021 | 08:22
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توفيت ابنة بلدة الحجة الشابة ادما يوسف طنوس (28 عاما) اثر حادث سير مروع.
 
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