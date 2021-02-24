19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
19
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الازمة في بيروت والحل من الرياض؟
مصباح العلي
|
Lebanon 24
24-02-2021
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توغل السلطة بمزيد من التهور في سلوكها بينما يغرق لبنان بوحول أزمات لا عد لها و لا حصر، الافق السياسي مسدود بعدما اسرّت الأطراف السياسية نفسها بمواقفها وعكفت على انتظار الفرج من الخارج.
الرئيس الحريري حاول اختراق الجمود الحاصل في تشكيل الحكومة بجولة على الخارج ، استفاد من عزلة العهد وحاول التغلب على شروط عون ومطالب باسيل ، لكن و رغم ذلك يبقى حراكه ناقصا طالما انه يطوف على البلاد المحيطة دون أن تطأ قدماه الرياض.
بالمقابل ، سلم جبران باسيل خلال اطلالته الأخيرة بخسارته أمام الحريري و التراجع عن الثلث المعطل حيث يؤكد مطلعون بأن باسيل يرفع السقف في لحظة مصيرية تمهيدا لتحصيل ما أمكن من مكاسب استدراكا لتسوية متعددة الأطراف تلوح في الافق البعيد.
من هنا، كانت أشارته خلال اطلالته الأخيرة "الى ان الخارج قد يساعدنا ولكن لا يستطيع الغاءنا"، فباسيل المعاقب دوليا بات يضيق ذرعا بالمساحة الضيقة بين البياضة واللقوق ( مقرا اقامته) ويسعى الدخول على خط المشاورات الحاصلة باي ثمن، وقد زاد من احراجه الموقف الروسي العلني برفض مطلب الثلث الضامن.
أمام هذا المشهد المربك ، بات من المتعذر على الحريري الثبات على موقفه بتشكيل حكومة من 18 وزيرا انطلاقا من عدم إعطاء وليد جنبلاط بشخص وزيره الوحيد ورقة الميثاقية القادة على التحكم بمصير الحكومة، بالمقابل سيخسر باسيل التمثيل المسيحي الصافي لصالح تيار المردة.
في ظل هذا الحائط المسدود، ترى أوساط متابعة بأن حل الأزمة يتطلب تدخلا خارجيا يرمم المبادرة الفرنسية و يجعلها قابلة للتنفيذ، من هنا أتى ارجاء الرئيس الفرنسي زيارته المقررة إلى الرياض والاستعداد لطرح حل متكامل ومن ثم فرضه على الداخل اللبناني .
إلى ذلك حين ، ليس على اللبنانيين الا متابعة السوق الموازية للدولار و مؤشر اسعار المحروقات وفضائح الطبقة السياسية و آخرها التلقيح من وباء كورونا.
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
جثة الطفل داخل مستوعب النفايات في بيروت... ما الجديد؟
Lebanon 24
جثة الطفل داخل مستوعب النفايات في بيروت... ما الجديد؟
20:19 | 2021-02-23
23/02/2021 08:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي
Lebanon 24
إليكم موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي
14:12 | 2021-02-23
23/02/2021 02:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة عائلية: ضرب والدته بالعصا حتى الموت والسبب صادم!
Lebanon 24
جريمة عائلية: ضرب والدته بالعصا حتى الموت والسبب صادم!
17:29 | 2021-02-23
23/02/2021 05:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
22:39 | 2021-02-23
23/02/2021 10:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان مصري شهير إلى المستشفى بسبب كورونا
Lebanon 24
نقل فنان مصري شهير إلى المستشفى بسبب كورونا
22:24 | 2021-02-23
23/02/2021 10:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
مصباح العلي
أيضاً في لبنان
11:30 | 2021-02-24
حزب مؤيد للثورة يحرض انصاره ضدها!
11:05 | 2021-02-24
حملة "عونية" على الراعي
10:30 | 2021-02-24
"محللون سياسيون واستراتيجيون" غائبون وينتظرون
09:30 | 2021-02-24
"لا داعي للهلع".. ولكن اين هو؟
12:00 | 2021-02-24
للبنان موقع على الخارطة.. اللقاح ورقة نفوذ روسيا والصين الجديدة
11:54 | 2021-02-24
سرقة مسجد في ابي سمراء
فيديو
بمشاهد جريئة ومثيرة للجدل عمرو دياب يطلق عطره.. ما سرّ الرقم 34؟
Lebanon 24
بمشاهد جريئة ومثيرة للجدل عمرو دياب يطلق عطره.. ما سرّ الرقم 34؟
23:00 | 2021-02-23
24/02/2021 12:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون أحمد الشريف؟ عاد بعد غياب طويل واصبح تراند على السوشيال ميديا (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون أحمد الشريف؟ عاد بعد غياب طويل واصبح تراند على السوشيال ميديا (فيديو)
21:00 | 2021-02-23
24/02/2021 12:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
في "عيد حماة الوطن".. بوتين يزور "الجندي المجهول" (فيديو)
Lebanon 24
في "عيد حماة الوطن".. بوتين يزور "الجندي المجهول" (فيديو)
16:30 | 2021-02-23
24/02/2021 12:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact