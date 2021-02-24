لبنان

قرار من دياب لوضع خطة متكاملة لمكافحة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار

Lebanon 24
24-02-2021 | 09:13
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أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب قرارًا يقضي بتكليف وزراء الدفاع، الداخلية والبلديات، المالية والاقتصاد والتجارة، وضع خطة متكاملة في سبيل اتخاذ أقصى الإجراءات، والتشدد في تطبيق التدابير كافة التي من شأنها مكافحة ظاهرة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار، لا سيما في الشق المتعلق منها بالمواد الغذائية والحاجات الأساسية للمواطنين، إضافة الى تشديد الرقابة على جميع المعابر والمرافق الحدودية لا سيما البرية منها بهدف منع التهريب ومكافحته، على أن يصار  إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلي الوزارت والأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية بالموضوع بهدف اتخاذ جميع الإجراءات العملانية واللوجستية لوضع الخطة التي ستقرر من قبل الوزراء موضع التنفيذ الفوري. وسيتم إيداع تقرير دوري لدى رئيس الحكومة عن سير الإجراءات المتبعة.

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