معلومات "عسكرية" عن إلزامية التلقيح .. وتوضيح من "الجيش"

افادت "معلومات عسكرية" عن توجيهات رسمية من قيادة الجيش الى جميع افراد المؤسسة العسكرية بالزامية تلقي لقاح كورونا تحت طائلة التوقف عن تأمين الطبابة العسكرية للمتخلفين.

الا ان مصدرا في الجيش اكد في اتصال مع " لبنان 24" عدم وجود اي قرار من قيادة الجيش في هذا الصدد، لكنه اشار الى" ان هذا الامر لا يزال مجرد افكار للنقاش".

وقال المصدر "الجيش لن يفرض الزامية اخذ اللقاح اسوة بغالبية جيوش العالم، مع فارق ان بعض الجيوش فرض الزامية اللقاح على العناصر التي ستقوم بدورات خاصة".

وتابع "الجيش يشجع العسكريين على اخذ اللقاح وباشر حملة في هذا الصدد داخل المؤسسة، كما ان افراد الطبابة العسكرية تلقوا اللقاح امس".

ولفت المصدر الى "ان الجيش يسعى لاستقدام لقاحات من عدة مصادر"، مشددا على "ان الهدف الثابت هو تأمين الطبابة لكل العسكر".