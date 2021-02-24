بعد تلقيه اللقاح أمس.. سعادة يروي ما حصل

صدر عن مكتب النائب سليم سعادة التوضيح الآتي: "ان النائب سعادة سبق وسجل اسمه على المنصة لتلقي اللقاح حسب النظام المعمول به، وكان ينتظر دوره حسب الأصول، وقد تم الاتصال به من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب للحضور وتلقي اللقاح وتم ذلك من ضمن القوانين والمعايير الموضوعة وفق الأصول. فاقتضى التوضيح".