هذه آخر تطورات الحكومة.. وما موقف السعودية من الحريري؟

أكد نائب رئيس "تيار المستقبل" مصطفى علوش أنّ "ما يسمى بالمبادرات التي حصلت أخيرا لم تأت بأي جديدٍ على مستوى التأليف سوى بمزيد من التعقيد".

وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، جدّد علوش تمسّك الرئيس المكلف سعد الحريري بصيغة الثمانية عشر وزيرا "ليس من باب تحقيق الانتصارات إنما من أجل وضع حدّ للعراقيل التي قد يطرحها أي اقتراح بتوسيع الحكومة".

علوش شدد على أن "الحكومة العتيدة مهمتها إصلاح العلاقات والتعاون مع المجتمع الدولي وأي حكومة غير ذلك هي فاشلة"، مشيرا الى ان "جميع الفرقاء يدركون ذلك ولكنّ الاشكال يكمن في التحايل".

ورأى علوش أنه "وبعد مراجعة ما يجري اليوم، من الواضح دخول عوامل خارجية على مسار العرقلة أهمّها احتفاظ إيران بكل أوراقها الاقليمية بما في ذلك لبنان".

وردّا على سؤال حول فيتو سعودي على الحريري، قال علوش: "المملكة ستتعاون مع أي حكومة لا يوجد فيها من يضرب العلاقات أمنيا أو سياسيا معها". وأضاف: "الأمر ليس فيتو على الحريري أنما انتظار أن يروا حكومةً يكون باستطاعة المملكة التعامل معها".