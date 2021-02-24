لبنان

طعمه يوضح: تلقيت اللقاح في مستشفى أوتيل ديو ضمن الأطر الطبية المتبعة

Lebanon 24
24-02-2021 | 09:33
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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب نعمه طعمه البيان التالي: "توضيحا لما تم تداوله في الإعلام حول زج اسمي بين أسماء الزملاء النواب الذين أخذوا اللقاح، وحرصا على إظهار الحقيقة أمام الرأي العام وفي هذه الظروف الحرجة التي يمر بها الناس الذين يبقون الأولوية المطلقة، أشير إلى أنني تناولت اللقاح الخميس المنصرم في مستشفى "أوتيل ديو" ضمن الأطر الطبية المتبعة وليس في مجلس النواب، حيث رفضت أن أحصل على اللقاح أنا وعائلتي في المجلس النيابي، حرصا على أن يكون من حق المواطنين وفق ما حددته المنصة التابعة لوزارة الصحة. وبيانا للحقيقة هذا ما حصل".
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