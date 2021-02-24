بالأسماء.. طبيب لبناني يكشف: هذان اللقاحان الأكثر فعالية حتى الآن

شدد ممثل الاتحاد الافريقي للرعاية الصحية الدكتور محمد الساحلي على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية استيراد اللقاحات وتأمينها للمواطنين القادرين على دفع بدلٍ مادي لتلقي اللقاح، لتصبح مهمة وزارة الصحة تأمين اللقاحات للفئات الأكثر فقرا.

الساحلي وفي حديث الى "صوت كل لبنان" أوضح انّ "لقاحي موديرنا وفايزر هما الأكثر فعالية حتى الآن تجاه العدد الأكبر من سلالات الفيروس ويأتي بعدهما اللقاح الروسي والصيني ومن ثم البريطاني أسترازينيكا".وسأل الساحلي: "هل اجريت في لبنان دراسات حول السلالات المتحورة التي تصيب اللبنانيين واللقاحات الأكثر فعالية عليها؟"، محذرا من أن "الأعداد التي تسجّل لا تزال مرتفعة جداً".وعن تهديد البنك الدولي بوقف اللقاحات للبنان، اعتبر الساحلي أنه "من دون إشراك القطاع الخاص بعملية الاستيراد فإنّ ذلك يعني أن لبنان لن يحصل على اللقاحات وما حصل أمس هو بمثابة التحذير الذي يجب على اللبنانيين الاتّعاظ منه".