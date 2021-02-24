محتجو طرابلس زاروا يمق: الامن الاستباقي ضرورة ملحة

زار وفد من المجتمع المدني ومن المحتجين في طرابلس مبنى البلدية والتقوا رئيسها رياض يمق، وقد ضم الوفد: هبة مجذوب، علا بيروتي، مجدي العمري، جمال عياد، بسام رفاعي، احمد القصير، محمود الشامي، احمد المرج عضو مجلس بلدي، والعميد المتقاعد عبدالله مواس.وشدد الوفد في بيان على "ضرورة الأمن الإستباقي وأهميته في هذه المرحلة التي تمر بها طرابلس وكل لبنان"، وسأل عن "الإجراءات المتخذة لمتابعة موضوع الامن الاستباقي في طرابلس، والاطلاع على المستجدات بشأن غرفة المراقبة وتفعيلها".ولفت الوفد الى ان "يمق استدعى قائد الشرطة في البلدية المؤهل ربيع الحافظ، الذي شرح للمجتمعين كيفية العمل، وأكد تفعيل غرفة المراقبة 24/24 ساعة يوميا".أضاف: "أوضح الحافظ بأن المشرفين على هذه الغرفة، هم حكما من العسكريين، وفي حال اي تحرك مشبوه، يتم رصده بكاميرات المراقبة في المدينة، ويحول مباشرة الى كل الاجهزة الامنية دون استثناء، وبهذا تكون البلدية أتمت واجبها تجاه هذا الامر".