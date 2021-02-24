لبنان

هذا ما سرّبه العونيون بعد الحملة على النواب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-02-2021 | 10:45
A-
A+
Doc-P-796892-637497587644528594.jpg
Doc-P-796892-637497587644528594.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

سرّب "التيار الوطني الحر" عبر مصادره الاعلامية صورة محادثة عبر الواتساب بين رئيس التيار جبران باسيل ونواب التيار يبلغهم فيها باسيل انه لن يشارك في حملة التلقيح في المجلس النيابي ويترك الحرية لمن يرغب من النواب بالتلقيح او عدمه.

 

 

واللافت ان هذه المحادثة مضى عليها ايام ولكن توقيت تسريبها اليوم له علاقة بالتصويب على خصوم التيار ممن شاركوا في حملة التلقيح في مجلس النواب، والتي لم يشارك فيها اي نائب عوني.

 

وفي رأي "المسرّبين" فان التسريب يحقق له هدفين اساسيين، الاول محاولة تحسين صورة التيار امام الرأي العام، والثاني فتح باب الانتقاد المباشر لرئيس مجلس النواب نبيه بري عبر إظهار ان الجهة التي دعت النواب الى التلقيح هي الامانة العامة لمجلس النواب وليس اي جهة اخرى.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2021-02-24
11:05 | 2021-02-24
10:30 | 2021-02-24
09:30 | 2021-02-24
12:00 | 2021-02-24
11:54 | 2021-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website