هذا ما سرّبه العونيون بعد الحملة على النواب

سرّب "التيار الوطني الحر" عبر مصادره الاعلامية صورة محادثة عبر الواتساب بين رئيس التيار جبران باسيل ونواب التيار يبلغهم فيها باسيل انه لن يشارك في حملة التلقيح في المجلس النيابي ويترك الحرية لمن يرغب من النواب بالتلقيح او عدمه.

واللافت ان هذه المحادثة مضى عليها ايام ولكن توقيت تسريبها اليوم له علاقة بالتصويب على خصوم التيار ممن شاركوا في حملة التلقيح في مجلس النواب، والتي لم يشارك فيها اي نائب عوني.

وفي رأي "المسرّبين" فان التسريب يحقق له هدفين اساسيين، الاول محاولة تحسين صورة التيار امام الرأي العام، والثاني فتح باب الانتقاد المباشر لرئيس مجلس النواب نبيه بري عبر إظهار ان الجهة التي دعت النواب الى التلقيح هي الامانة العامة لمجلس النواب وليس اي جهة اخرى.