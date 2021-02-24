لبنان

الطقس صاف.. لكنّه سيتغيّر بداية الأسبوع المقبل

Lebanon 24
24-02-2021 | 10:17
A-
A+
Doc-P-796893-637497589545627513.jpg
Doc-P-796893-637497589545627513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم السبت حيث يتحول الى دافئ نسبيا، فمتقلب وماطر أحيانا، بداية الأسبوع المقبل.
معدل شهر شباط لدرجات الحرارة على الساحل هو ما بين 11 و 19 درجة مئوية.

الأربعاء: صاف اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا خصوصا جنوب البلاد مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

- الحرارة على الساحل من 9 الى 22 درجة، فوق الجبال من 5 الى 16 درجة، في الداخل من 4 الى 17 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية - غربية الى جنوبية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 الى 25 كلم/س.
- الانقشاع: جيد اجمالا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و60 %.
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,12
- ساعة غروب الشمس: 17,31
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2021-02-24
11:05 | 2021-02-24
10:30 | 2021-02-24
09:30 | 2021-02-24
12:00 | 2021-02-24
11:54 | 2021-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website