بعد فضيحة اللقاحات.. أنور الخليل يوضح

غرد النائب أنور الخليل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "توضيحا لتلقيح النواب. قمت بتسجيل اسمي على المنصة الالكترونية في 28/1 وفي 22/2 استلمت على هاتفي الرسالة التالية: "تم ادراج اسم أنور محمد الخليل ضمن الفئة المستهدفة للتلقيح إلخ.." ذهبت الى مستشفى الجامعة الاميركية وليس الى مجلس النواب، وأخذت اللقاح علما ان عمري 83 سنة. سامح الله المفترين".