لبنان

الجيش الاسرائيلي أطلق النار في خراج بليدا

Lebanon 24
24-02-2021 | 11:10
A-
A+
Doc-P-796914-637497619962583367.jpg
Doc-P-796914-637497619962583367.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلق الجيش الاسرائيلي النار فوق أحد المزارعين في خراج بلدة بليدا-قضاء مرجعيون، ولم يصب أحد بأذى، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام". وقد حضرت على الفور، دورية من الجيش وقوات اليونيفيل الى المكان.
مواضيع ذات صلة
الجيش الاسرائيلي يطلق قنبلتين مضيئتين مقابل منتزهات الوزاني
lebanon 24
24/02/2021 12:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يلقي قنبلة مضيئة مقابل رأس الناقورة
lebanon 24
24/02/2021 12:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قنابل معادية مضيئة مقابل بليدا وميس الجبل وحولا
lebanon 24
24/02/2021 12:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"الإعلام الحربي": "المقاومة الإسلامية" أسقطت صباح اليوم طائرة مسيّرة "درون" تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في خراج بلدة بليدا جنوب لبنان
lebanon 24
24/02/2021 12:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش الاسرائيلي

بليدا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2021-02-24
11:05 | 2021-02-24
10:30 | 2021-02-24
09:30 | 2021-02-24
12:00 | 2021-02-24
11:54 | 2021-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website