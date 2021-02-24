الجيش الاسرائيلي أطلق النار في خراج بليدا

أطلق الجيش الاسرائيلي النار فوق أحد المزارعين في خراج بلدة بليدا-قضاء مرجعيون، ولم يصب أحد بأذى، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام". وقد حضرت على الفور، دورية من الجيش وقوات اليونيفيل الى المكان.