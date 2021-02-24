لبنان

لا موعد محدداً حتى الآن لتلقيح الأساتذة

Lebanon 24
24-02-2021 | 11:21
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لفت نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود الى ان الاساتذة جاهزون تربوياً للعودة إلى التعليم المدمَج لكن يجب في البداية تأمين اللقاح واعطاء الكادر التعليمي الاولوية، مؤكداً ان لا موعد محدداً حتى الان لتلقيح المعلمين لكن التواصل قائم مع وزير الصحة واللجنة الوطنية للقاح لهذه الغاية.

 

وطالب في حديث عبر صوت لبنان 100.3-100.5 بأن لا تكون هناك إلزامية لعودة الأساتذة ولا سيما للذين لديهم وضع صحي خاص والسماح لهم بالتعليم عن بُعد من منازلهم مثلما يحق للتلامذة.

 

وحول مستحقات الاساتذة، لفت عبود الى ان لا جديد على هذا الصعيد، مشيراً الى استمرار اضراب عدد من المدارس عن التعليم عن بعد.

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