لبنان

هيئة إدارية جديدة لتجمع المالكين وإعادة انتخاب زغيب رئيسا

Lebanon 24
24-02-2021 | 11:48
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عقدت الهيئة العامة لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة اجتماعا عاما الكترونيا لانتخاب هيئة إدارية جديدة، عطفا على المادتين الرابعة والعاشرة من النظام الداخلي الخاص بالتجمع. وبعد اكتمال النصاب القانوني وإقفال باب الترشح وسحب الدكتور محمد خضر خشخش ترشيحه، تم انتخاب الهيئة الادارية الجديدة للتجمع، وفاز بالتزكية كل من (بالترتيب الابجدي): جوزيف زغيب، جان مطر، حسان العجوز، الدكتور خضر الحلبي، ريما زيدان، عمر دسوم، عبد الكريم الجمال، عبدو صفير، كابريل شوحا، كلير زيادة ومحمد نشابة.

وبعد التباحث في الأمور الادارية الخاصة، تم إعادة انتخاب النقيب جوزيف زغيب رئيسا للتجمع بالإجماع وجاءت هيئة التجمع كالآتي: نشابة نائبا للرئيس وزيدان أمينة للسر ودسوم أمينا للصندوق ومطر محاسبا.

ولفت التجمع في بيان،الى أن "الهيئة الادارية الجديدة أثنت على الجهود المشرفة التي بذلت من قبل الهيئة الادارية السابقة"، ووعدتها "كما تعد المالكين جميعا منهم من قضى والغصة تتصلصل في حناجرهم وأفئدتهم ومنهم من مشى وما زال يمشي في درب الجلجلة، بأنها لن تتوانى عن بذل كل الجهود المطلوبة بغية إحقاق الحق والسهر على مصالحهم ورفع الغبن عنهم وسوف تسعى الى مد اليد للجميع والى التكاتف والتضامن مع الجميع لما في ذلك مصلحة المالكين والتي كانت وستبقى فوق كل اعتبار".
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