المرصد القانوني: نحن الى جانب طلاب الجامعات في معركتهم الحقوقية

عقدت اللجنة القانونية في "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد" (المرصد القانوني) إجتماعاً وأصدرت على أثره البيان الآتي: الحق بالتعليم هو من الحقوق المقّدسة وسندافع عن طلاب لبنان الذين كانوا شعلة ثورة ١٧ تشرين بكامل طاقتنا. إن طلاب الجامعة الأميركية في بيروت، كما طلاب الجامعة اللبنانية الأميركية، سطّروا في الإنتخابات الطلابية ملاحم بطولية بوجه ممثلي أحزاب السلطة ونحن لذلك معهم وإلى جانبهم فهم أملنا بالتغيير الآتي لا محالة.

وتابع : لقد حاولت إدارة الجامعتين إبتزاز الطلاب وأهاليهم بفرض سعر صرف للدولار بقيمة ٣٩٠٠ ل.ل بدلاً من السعر الرسمي، وقلنا للطلاب أننا سنكون إلى جانبهم في هذه المعركة الحقوقية في حال فشل المجالس التمثيلية بمفاوضة الإدارة.

الإدارة تعنتت متسلحةً بعلاقاتها السياسية وقدرتها على فرض شروطها، ورفضت الأقساط المودعة لدى كاتب العدل حسب سعر صرف الليرة الرسمي مهددةً الطلاب بالطرد وإلغاء تسجيلهم ومنعهم من الدراسة وخوض الإمتحانات.

وأضاف البيان: اليوم بات هذا التهديد بمنع الطلاب الذين دفعوا أقساطهم بموجب عروض وإيداعات من متابعة دراستهم وإلغاء تسجيلهم في عهدة قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، فالقضية ليست قضية أفراد بل هي قضية إنقاذ القطاع التربوي من السقوط تحت سطوة النافذين والمبتزّين الذين يشعرون بأنهم فوق القوانين كافة.

وختم بالقول: "لنا كما للطلاب والأهالي ثقة بعدالة القضاء اللبناني وإستقلالية بعض القضاة ونشدد البعض وليس الكل وفي الإمتحان يكرم المرء أو يهان.