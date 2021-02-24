قطع طريق المتحف البربير.. حضور كثيف لمكافحة الشغب والجيش يطوّق المداخل

أقفلت طريق المتحف البربير بالإتجاهين وبشكلٍ تام من قِبَل القوى الأمنية مستخدمين الآليات الضخمة والأسلاك الشائكة والأسوار المعدنية وسط حضور كثيف لعناصر مكافحة الشغب المجهزة بكل العدة والعتاد. من جهته، يطوّق الجيش كل المداخل المؤدية إلى المحكمة العسكرية منعاً لمرور أي شخص بمحيطها.