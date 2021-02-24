لبنان

سرقة بطارية موتور كهربائي لبلدية وادي جزين

Lebanon 24
24-02-2021 | 11:53
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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان مجهولين اقدموا ليل امس على سرقة بطارية موتور كهربائي عائد الى بلدية وادي جزين.

وعلى الاثر ادعى رئيس البلدية موريس الحلو لدى مخفر جزين، لاجراء التحقيقات توصلا الى كشف هوية الفاعل.
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جزين

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