لبنان

الحاج أبو عباس التسعيني يهزم الفيروس.. وتعليق طريف منه: "لبطت الكورونا بإجري"

Lebanon 24
24-02-2021 | 12:37
A-
A+
Doc-P-796949-637497670456777035.jpg
Doc-P-796949-637497670456777035.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في بارقة أمل للمصابين بكورونا، أعلن الحاج علي نجدي "أبو عباس" (96 عاما)، إبن بلدة صريفا الجنوبية، إنتصاره على الفيروس، كما تناقلت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي. وقال أبو عباس في طريف على هزيمته المرض: "أني لبطت الكورونا بإجري"!.
 
 
مواضيع ذات صلة
استخبارات كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية حاولت قرصنة مختبرات فايزر بحثا عن معلومات حول لقاح وعلاجات فيروس كورونا
lebanon 24
24/02/2021 14:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تجمّع عائلي.. إصابة 15 سورياً في كوريا الجنوبية بـ"كورونا"!
lebanon 24
24/02/2021 14:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة ضابطين من الجيش الكوري الجنوبي في لبنان بكورونا
lebanon 24
24/02/2021 14:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
اكتشاف إصابات بسلالة جنوب أفريقيا المتحورة من كورونا في الولايات المتحدة (العربية)
lebanon 24
24/02/2021 14:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24

كورونا

صريفا

جنوب

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:25 | 2021-02-24
14:24 | 2021-02-24
14:18 | 2021-02-24
14:12 | 2021-02-24
14:00 | 2021-02-24
13:57 | 2021-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website