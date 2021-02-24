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لبنان
الحاج أبو عباس التسعيني يهزم الفيروس.. وتعليق طريف منه: "لبطت الكورونا بإجري"
Lebanon 24
24-02-2021
|
12:37
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في بارقة أمل للمصابين بكورونا، أعلن الحاج علي نجدي "أبو عباس" (96 عاما)، إبن بلدة صريفا الجنوبية، إنتصاره على الفيروس، كما تناقلت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي. وقال أبو عباس في طريف على هزيمته المرض: "أني لبطت الكورونا بإجري"!.
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