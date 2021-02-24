درويش: للعمل من اجل ان تصبح مرافق طرابلس مقصدا للمستثمرين

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي عضو كتلة الوسط المستقل النائب الدكتور علي درويش، في حضور رجل الأعمال حاتم عيسى. وعقد لقاء تم خلاله "عرض مختلف الظروف الاقتصادية السائدة والمشاريع الاستثمارية الوطنية التي تطلقها غرفة الشمال من طرابلس الكبرى".وأشار درويش الى أن لقاءه بدبوسي "يندرج في سياق الزيارات المستمرة للإطلاع على الصيغة الاقتصادية الوطنية التي تمثلها الغرفة باعتبارها الحاضنة الإقتصادية للمشاريع الإستثمارية الكبرى".وقال: "لقد أطلعنا الرئيس دبوسي على الخطوات المتقدمة التي بلغتها المنظومة الاقتصادية الوطنية المتكاملة على مستوى الشراكات بين القطاعين العام والخاص وبشكل أساسي مع مؤسسة "إيدال" التي تتولى إنجاز دراسة الجدوى العلمية والتقنية المتعلقة بها".أضاف: "إننا نجد ضرورة عاجلة في أن يتم طرح مرتكزات المنظومة الوطنية المتكاملة على لجنة الاقتصاد والتخطيط البرلمانية باعتباري عضوا فيها وبالتالي البحث في امكان قيام الزملاء النواب أعضاء تلك اللجنة بزيارة غرفة طرابلس والعمل على بلورة قابلية هذه المنظومة للتبني ضمن إطار التشريعات والقوانين الناظمة".وخلص درويش الى "اعتبار المنظومة الإقتصادية مشروعا وطنيا محوريا يجعل من مرافق طرابلس الاقتصادية العامة مقصدا لمختلف المستثمرين اللبنانيين والعرب والاجانب"، مؤكدا أن "طرابلس مدينة عريقة قادرة على أن تكون محورا حيويا وكذلك العاصمة الاقتصادية بفعل قدراتها ومقدراتها وعمقها وظهيرها العربي".وختم: "المنظومة الاقتصادية الوطنية المتكاملة التي بين أيدينا هي من أهم محطات التعاون مع الرئيس دبوسي لنعبر معا نحو مستقبل نتطلع الى أن يكون أحسن وأفضل من الاحوال القاسية التي نمر بها حاليا والتي نأمل أن لا تدوم طويل