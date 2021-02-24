طيران معاد فوق الجنوب

سجل قرابة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، تحليق للطيران الحربي المعادي على علو متوسط، في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح.وفي جزين، حلّق الطيران الحربي المعادي على علو متوسط فوق منطقة جزين باتجاه البقاع.كذلك حلّق أن الطيران الحربي المعادي على علو متوسط فوق مدينة صيدا وجوارها.