لبنان

خبر مفجع وحزين.. كورونا يخطف الجميلة ليال

Lebanon 24
24-02-2021 | 13:15
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استفاقت مدينة صور اليوم الأربعاء على خبر مفجع، وهو وفاة الشابة ليال عفيفي إثر معاناتها مع مضاعفات فيروس كورونا. وقد نعتها عدة مواقع جنوبية.

"لبنان 24" يتقدم بأحر التعازي الى أهالي وأحباء الفقيدة.
 
 
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