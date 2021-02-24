خبر مفجع وحزين.. كورونا يخطف الجميلة ليال

الشابة "ليال عفيفي" رحلت بعد معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا pic.twitter.com/rUQTA5GVXL
— موقع بنت جبيل (@bintjbeilnews) February 24, 2021
الشابة "ليال عفيفي" رحلت بعد معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا pic.twitter.com/rUQTA5GVXL
الشابة ليال عفيفي إبن مدينة صور أنهكت جسدها مضاعفات كورونا فرحلت مودّعة دنيا الآلام..https://t.co/r06HXDLKq2 pic.twitter.com/4vEpJgGZig
— yasour.org (@yasourorg) February 24, 2021
الشابة ليال عفيفي إبن مدينة صور أنهكت جسدها مضاعفات كورونا فرحلت مودّعة دنيا الآلام..https://t.co/r06HXDLKq2 pic.twitter.com/4vEpJgGZig