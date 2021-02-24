خبر مفجع وحزين.. كورونا يخطف الجميلة ليال

استفاقت مدينة صور اليوم الأربعاء على خبر مفجع، وهو وفاة الشابة ليال عفيفي إثر معاناتها مع مضاعفات فيروس كورونا. وقد نعتها عدة مواقع جنوبية.



"لبنان 24" يتقدم بأحر التعازي الى أهالي وأحباء الفقيدة.

الشابة "ليال عفيفي" رحلت بعد معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا pic.twitter.com/rUQTA5GVXL — موقع بنت جبيل (@bintjbeilnews) February 24, 2021