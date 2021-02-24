لبنان

سلام عرض المستجدات السياسية مع سفير اليابان

Lebanon 24
24-02-2021 | 13:04
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 استقبل الرئيس تمام سلام سفير اليابان لدى لبنان تاكيشي اوكوبو، وجرى خلال اللقاء عرض لمجمل المستجدات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة .
المصدر: الوكالة الوطنية
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24/02/2021 14:30:31 Lebanon 24 Lebanon 24

تمام سلام

سفير اليابان

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