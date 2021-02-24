الراعي لوفد "القوات اللبنانية": بكركي ما بتحكي إلا جد ومواقفها ثابتة.. والمؤتمر الدولي لدعم لبنان

شكل اللقاء الذي جمع اليوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي ووفد نواب "الجمهورية القوية" في حضور رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في "القوات اللبنانية" انطوان مراد، مناسبة لتأكيد دعم" القوات اللبنانية" لمواقف بكركي من مجمل القضايا المطرحة ولا سيما موضوع دعوة الراعي الى حياد لبنان.

وفي معلومات" لبنان 24" ان البطريرك الراعي اعاد خلال اللقاء التأكيد ان موضوع الحياد الذي يطرحه ليس طارئا بل موجود بالعقد التاريخي بين اللبنانيين وعدد كبير من دول العالم يعتمده. كما شدد الراعي على "ان المؤتمر الدولي الذي يدعو الى عقده لا يهدف الى اعادة النظر بلبنان وتركيبته ونظامه، بل هو لمساعدة اللبنانيين على حل خلافاتهم الكبيرة واعادة بناء دولتهم ودعم لبنان، وهذا الامر حصل سابقا سواء في الدوحة او في مؤتمرات باريس الاقتصادية. وفي تعليقه ردا على سؤال عن موقف الامين العام لحزب الله قال الراعي "بكركي ما بتحكي الا جد ومواقفها ثابتة، بمعزل عما يقوله الاخرون".

اضافت المصادر "ان وفد "القوات" جدد للبطريرك الراعي دعم مواقف بكركي وطروحاتها ووقوفها الى جانبه في مواجهة الحملات التي يتعرض لها من قبل حزب الله وحلفائه. كما تم التشديد خلال اللقاء على اهمية اجراء الانتخابات النيابية المبكرة، واذا تعذر ذلك فالمطلوب اجراء الانتخابات في موعدها في ظل وجود مخاوف جدية من محاولة اهل السلطة عرقلة الانتخابات لاسباب لها علاقة بالانتخابات الرئاسية".

وقالت المصادر "ان الوفد شدد على التمسك مبدأ سيادة لبنان وباتفاق الطائف والشراكة الكاملة بين اللبنانيين في وجه محاولات الانقلاب على النظام لتغيير وجه لبنان".