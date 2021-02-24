18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
معوض ردا على "الأخبار": أنا جزء من المعارضة بوجه المنظومة الحاكمة
Lebanon 24
24-02-2021
|
13:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس "حركة الاستقلال" النائب المستقيل ميشال معوض البيان الآتي:
قرأنا في جريدة "الأخبار" خبرا سخيفا بعنوان "ميشال معوض... عودة الابن الضال". ولذلك يهمنا أن نوضح الآتي:
- أولا: لم يكن معوض في أي لحظة "ابنا ضالا"، ويبدو أن مدبج هذا الخبر لم يقرأ الانجيل يوما ليعرف قصة الابن الضال. فميشال معوض لم يضلّ يوما مبادئه ولم يبدل أبداً ثوابته السيادية ونهجه الاصلاحي بشهادة الجميع في كل المواقع التي يكون فيها.
ثانيا: حرص ميشال معوض منذ العام 2014 على إبقاء تواصله قائما مع كل الأطراف، حتى التي يختلف معها سياسيا، انطلاقا من إيمانه بضرورة لعب دور الجامع والبناء على المشترك قدر الامكان، وبالتالي لا يزال حريصا على الجمع والدعوة الدائمة إلى توحيد الجهود لاستعادة السيادة اللبنانية وتحقيق الاصلاح.
ثالثا: إن ميشال معوض يشكل اليوم جزءا أساسيا من المعارضة في وجه كل المنظومة الحاكمة منذ استقالته من مجلس النواب، وينسق مع مجموعات الثورة التي تشارك معها "حركة الاستقلال"، وهو على اتصال دائم وتنسيق علني وليس سريا مع حزب "الكتائب اللبنانية"، كما أن معوض استقبل في دارته في المرحلة الأخيرة عددا من مسؤولي "القوات الللنانية" الذين أبدوا رغبة في زيارته ومناقشة قضايا الساعة، وشرح لهم وجهة نظره وإيمانه بفشل المؤسسات القائمة التي بات البقاء فيها يشكل تغطية للمنظومة، ما يؤكد ضرورة الاستقالة للمساهمة في تشكيل معارضة شاملة لإعادة انتاج السلطة على مستوياتها كافة.
فمعوض على قناعة تامة بأن لا خلاص للبنان الا عبر معركة تغيير شاملة، وهو مصر على خوضها من صلب الثورة والمجتمع المدني، كما أنه على استعداد دائم للتعاون مع جميع الراغبين فعلا في خوض هذه المعركة.
تابع
الأكثر قراءة
جثة الطفل داخل مستوعب النفايات في بيروت... ما الجديد؟
Lebanon 24
جثة الطفل داخل مستوعب النفايات في بيروت... ما الجديد؟
20:19 | 2021-02-23
23/02/2021 08:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة عائلية: ضرب والدته بالعصا حتى الموت والسبب صادم!
Lebanon 24
جريمة عائلية: ضرب والدته بالعصا حتى الموت والسبب صادم!
17:29 | 2021-02-23
23/02/2021 05:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
22:39 | 2021-02-23
23/02/2021 10:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان مصري شهير إلى المستشفى بسبب كورونا
Lebanon 24
نقل فنان مصري شهير إلى المستشفى بسبب كورونا
22:24 | 2021-02-23
23/02/2021 10:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مفجع وحزين.. كورونا يخطف الجميلة ليال
Lebanon 24
خبر مفجع وحزين.. كورونا يخطف الجميلة ليال
13:15 | 2021-02-24
24/02/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:10 | 2021-02-24
ماذا حملت مذكرة "التيار" الى السفير البابوي؟
15:44 | 2021-02-24
844 خدمة للدفاع المدني في الهيئة الصحية خلال 24 ساعة
15:28 | 2021-02-24
كشافة الرسالة شكلت غرفة عمليات لمكافحة التسرب النفطي
15:24 | 2021-02-24
وهبة تلقى دعوة لزيارة اليونان والتقى السفير الصيني
15:18 | 2021-02-24
بلدية تؤمن اللقاح لابناء البلدة
15:05 | 2021-02-24
تقومُ بسرقة ونقل سيّارات مسروقة إلى سوريا.. توقيف الرأس المُدبّر لعصابات عدّة
فيديو
بمشاهد جريئة ومثيرة للجدل عمرو دياب يطلق عطره.. ما سرّ الرقم 34؟
Lebanon 24
بمشاهد جريئة ومثيرة للجدل عمرو دياب يطلق عطره.. ما سرّ الرقم 34؟
23:00 | 2021-02-23
24/02/2021 16:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون أحمد الشريف؟ عاد بعد غياب طويل واصبح تراند على السوشيال ميديا (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون أحمد الشريف؟ عاد بعد غياب طويل واصبح تراند على السوشيال ميديا (فيديو)
21:00 | 2021-02-23
24/02/2021 16:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في "عيد حماة الوطن".. بوتين يزور "الجندي المجهول" (فيديو)
Lebanon 24
في "عيد حماة الوطن".. بوتين يزور "الجندي المجهول" (فيديو)
16:30 | 2021-02-23
24/02/2021 16:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact