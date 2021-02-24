لبنان

وزني أعطى توجيهاته لدفع كامل عائدات البلديات واتحاداتها

Lebanon 24
24-02-2021 | 13:37
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أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، توجيهاته بدفع كامل رصيد عائدات البلديات واتحاداتها لعام 2018 من الصندوق البلدي المستقل بقيمة 300 مليار ليرة، على أن يحوّل المبلغ غداً إلى "مصرف لبنان".
 
 
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