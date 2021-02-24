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لبنان
أبو فاعور يستقبل السفير التركي
Lebanon 24
24-02-2021
|
13:37
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استقبل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور السفير التركي في لبنان هاكان تشاكيل في زيارة وداعية، حيث جرى عرض آخر التطورات والعلاقات بين لبنان وتركيا.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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