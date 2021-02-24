لبنان

أبو فاعور يستقبل السفير التركي

Lebanon 24
24-02-2021 | 13:37
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استقبل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور السفير التركي في لبنان هاكان تشاكيل في زيارة وداعية، حيث جرى عرض آخر التطورات والعلاقات بين لبنان وتركيا.
المصدر: الوكالة الوطنية
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