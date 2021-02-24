أبو فاعور يستقبل السفير التركي

استقبل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور السفير التركي في لبنان هاكان تشاكيل في زيارة وداعية، حيث جرى عرض آخر التطورات والعلاقات بين لبنان وتركيا.