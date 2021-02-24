بخاري والسفير اليمني تداولا في المستجدات

استقبل السفير السعودي في لبنان وليد عبدالله بخاري، سفير الجمهورية اليمنية في لبنان عبدالله عبدالكريم الدعيس، وجرى خلال اللقاء التداول في مجمل المستجدات، والبحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك.