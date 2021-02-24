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لبنان
الطلاب اللبنانيون في سوريا شكروا للواء ابراهيم تسهيل دخولهم
Lebanon 24
24-02-2021
|
13:29
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توجه الطلاب اللبنانيون الموجودون في جامعات الجمهورية العربية السورية في بيان بـ"الشكر والتقدير العالي للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على وقوفه الى جانبهم وتسهيل دخولهم الى وطنهم لبنان".
وقال الطلاب في بيانهم: "عز علينا منذ بدء فترة الإقفال العام في لبنان القرارات التي طالتنا في لجنة مكافحة الوباء التي أبقت المطار مفتوحا وأقفلت الحدود البرية وكأنه لا يوجد طلاب لبنانيون يحق لهم ان يروا عائلاتهم ضمن الاجراءات الصحية لمكافحة كورونا، وكانت آخر الامور ان نقوم بفحص الـpcr في مختبرات سوريا ونعيده على الحدود اللبنانية ما يرتب علينا تكاليف مادية عالية والتي ليست في إستطاعتنا ومن الأصل لا نستفيد من تحاويل الدولار الطالبي لا على السعر الرسمي ولا على سعر الـ3900 ليرة ما يزيد معاناتنا".
وقدر الطلاب عاليا "الدور الانساني الكبير الذي قام به اللواء عباس ابراهيم فور تلقيه رسالة عبر المفتي الشيخ عباس زغيب، بتسهيل عبورهم واجرائهم فحص الـpcr على الحدود اللبنانية من قبل الفرق التابعة لوزارة الصحة اللبنانية ما خفف عن كاهل أهالينا أعباء".
وختم البيان: "نسأل الله تعالى أن يمن بالصحة والعافية للرجال الصادقين الذين ساهموا في حل قضيتنا وكلنا أمل بأن يرحل الوباء وتعود الامور كما كانت".
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