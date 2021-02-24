رئيس المجلس الاغترابي في بلجيكا يدعو للوقوف الى جانب بكركي

دعا رئيس المجلس الاغترابي في بلجيكا المهندس مارون كرم جميع اللبنانيين الشرفاء الى الوقوف مع بكركي ودعم مواقف غبطة ابينا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مطالبته بحياد لبنان وبانعقاد مؤتمر دولي لانتشاله من قعر الهاوية التي انزلق اليها بفضل السياسات الخاطئة التي هيمن عليها بعض الاطراف السياسيين.

وسأل " ألا يكفي اللبناني الزلازل التي ضربته تباعا من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مرورا بأموال المودعين وصولا الى انفجار المرفأ لنجد اليوم اننا لا نزال نساوم على وزير بالزائد من هنا او التلهي بعرض استقواء للقوى من هناك ،اما حان الوقت ليدرك الجميع اننا امام امتحان صعب تحت انظر بلدان الغرب لا سيما فرنسا التي زار رئيسها لبنان للمساعدة ولكنهم افشلوا مبادرته عن سابق تصور وتصميم لان الجشع ضربهم في الصميم.

واكد كرم اننا امام ازمة نظام يجب على الجميع ان يدرك خطورتها على الكيان اللبناني، لذلك نناشد جميع القوى الدخول في نقاش جدي وفعال ودون توقف للوصول الى ما يرجوه اللبنانيين جميعا وهو تشكيل حكومة باسرع وقت ممكن تكون متجانسة وفعالة ومقبولة من الجميع والراي العام المحلي والخارجي تبدأ عملها في معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتردية وتعيد الثقة للبنانيين وبوطنهم وللمجتمع الدولي الحريص اكثر منا على استعادة عافيتنا.