لبنان

هكذا "تنتقم" هذه المراجع!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-02-2021 | 14:25
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أوعزت مراجع مسؤولة إلى بعض الإدارات الرسمية بعرقلة معاملات إدارية تخصّ أحد رجال الدين الذي كانت له مواقف سياسية أزعجت تلك المراجع. 


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