القصيفي استنكر الاعتداء على المصور بيار يوسف

إستنكر نقيب محرري الصحافةاللبنانية جوزيف القصيفي في بيان "بشدة الاعتداء الذي تعرض له المصور بيار يوسف من اسرة " المحطة اللبنانية للارسال-LBCI" في منطقة كفردبيان (عيون السيمان)، بينما كان يؤدي واجبه المهني، والاضاءة على مخالفات تطبيق قرار حظر التجول الصادر عن السلطات اللبنانية بسبب جائحة "الكورونا".

وقد اصيب الزميل يوسف اصابة بالغة في كتفه ويده ما استدعى معالجته في احد مستشفيات المنطقة.



اضاف البيان: ندين هذا الاعتداء، ونحذر من التعاطي باسلوب العنف والمخاشنة مع الزملاء الصحافيين والاعلاميين والمصورين".



وختم: نتمنى على القضاء "التحرك وانزال القصاص بالمعتدي ايا يكن.التعرض لكرامة الصحافيين والاعلاميين وسلامتهم خط احمر.