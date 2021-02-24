لبنان

عكر بحثت في اوضاع الجامعة اللبنانية الاميركية وناقشت مشروع موازنة الجيش

Lebanon 24
24-02-2021 | 14:31
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 إستقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) الدكتور ميشال معوض، في حضور مستشاره للشؤون العامة كريستيان أوسي، وجرى البحث في أوضاع الجامعة وحاجاتها في ظل الأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة، بالإضافة الى مسألة الأقساط الجامعية وما يعترضها من صعوبات راهنا.

وعقدت الوزيرة عكر إجتماعا مع عدد من العمداء والضباط الإداريين لمناقشة مشروع موازنة الجيش اللبناني للعام 2021.
المصدر: الوكالة الوطنية
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