لبنان

القناعي أكد من دار الفتوى استمرار بلاده في دعم لبنان

Lebanon 24
24-02-2021 | 14:40
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا ضم: سفير دولة الكويت في لبنان عبد العال القناعي، والنائب هادي حبيش بصفته وكيلا عن الهيئة العامة لشؤون القصر لدى وزارة العدل الكويتية، ورجل الأعمال الكويتي عدي عبد الله العثمان عضو لجنة أوصياء الثلث الخيري في وصية المرحوم عبد الله عبد اللطيف العثمان، وذلك في حضور المدير العام للأوقاف الإسلامية الدكتور الشيخ الدكتور محمد أنيس الأروادي ومدير عام صندوق الزكاة الشيخ زهير كبي .


وأطلع المفتي دريان من الوفد على أعمال التأهيل والترميم التي نفذتها مؤسسة "العثمان الخيرية" بتمويل من ثلث المرحوم عبد الله العثمان ، وعلى المشاريع الإغاثية والطبية التي تبادر المؤسسة إلى تنفيذها على الأراضي اللبنانية.


واكد السفير القناعي خلال اللقاء "حرص دولة الكويت على دعم المجتمع اللبناني وتقديم مساعدات إضافية الى اللبنانيين من خلال المؤسسات الرسمية والأهلية"، وشدد على تعزيز الروابط بين البلدين".


وشكر المفتي دريان لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا" وقوفهم الى جانب اللبنانيين في شتى المجالات"، وأكد "الدور الريادي الإنساني الذي تقوم به دولة الكويت في لبنان والمنطقة".
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