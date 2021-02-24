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لبنان
ابراهيم استقبل سفير جمهورية تشيكيا في لبنان
Lebanon 24
24-02-2021
|
14:52
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قبل ظهر اليوم سفير جمهورية تشيكيا في لبنان السيد جيري دوليزيل JIRI DOLEZEL في زيارة تعارف، حيث جرى البحث في سُبل التعاون بين السفارة التشيكية والمديرية العامة للأمن العام.
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Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء عباس ابراهيم
لبنان
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