ابراهيم استقبل سفير جمهورية تشيكيا في لبنان

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قبل ظهر اليوم سفير جمهورية تشيكيا في لبنان السيد جيري دوليزيل JIRI DOLEZEL في زيارة تعارف، حيث جرى البحث في سُبل التعاون بين السفارة التشيكية والمديرية العامة للأمن العام.