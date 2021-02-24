سلفة خزينة ب 300 مليون لمصلحة الدفاع المدني

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب قرارا قضى "بتكليف وزارة المالية بإعطاء الهيئة العليا للإغاثة مبلغ 300 مليون ليرة بموجب سلفة خزينة أو نقل اعتماد من احتياط الموازنة لشراء محروقات (مازوت وبنزين) من منشآت النفط في الزهراني لمصلحة المديرية العامة للدفاع المدني، ووضعها لدى الجيش اللبناني على سبيل الأمانة، وذلك بناء على كتاب من المديرية العامة للدفاع المدني نظرا لحاجتها إلى رفع جهوزية سيارات الدفاع المدني، وتسهيلا لعملها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وللسرعة في التنفيذ.ووفقا للقرار تكون عملية الشراء واستلام المواد وخزنها وضبط القيود على مسؤولية المديرية العامة للدفاع المدني وبالتنسيق مع الجيش اللبناني والمنشآت النفطية، ويعرض الموضوع على الاجتماع المقبل للهيئة على سبيل التسوية. كما يحسم المبلغ المشار إليه أعلاه من الموازنة المخصصة للمديرية العامة للدفاع المدني".